ديل ري: الاتحاد الأوروبي سيكون شريكًا مخلصًا لبلدان الساحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-قالت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، إيمانويلا ديل ري “نحن، بصفتنا كاتحاد أوروبي، نرى فرصًا في منطقة الساحل، حتى في ظل عدم الاستقرار والاتجار غير المشروع والنشاط الإرهابي وضعف الحوكمة”.

وأضافت، خلال ندوة عبر الانترنت الخميس عن (مكافحة الاتجار غير المشروع في وسط البحر الأبيض المتوسط والساحل وخليج غينيا) بمقر عملية (إيريني) البحرية الأوروبية “سوف نستمر في أن نكون شريكًا مخلصًا لبلدان الساحل. يجب أن نكون متماسكين ومتسقين أيضًا وحازمين في نهجنا. من المهم جدًا تحديد المبادئ التي يجب أن تستند إليها الإستراتيجية بطريقة واضحة جدًا”.

وأردفت المسؤولة الأوروبية، نائبة وزير الخارجية الإيطالية السابقة، “بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن أحد المبادئ الرئيسية التي تحرك النهج العام حقًا هو قضية الملكية والمساءلة المتبادلة. الملكية، بالطبع، هي الطموح للتأكد من أن كل ما نقوم به في الواقع يُدار ويمرر إلى أيدي سكان الساحل”، مشددة على أنه “من الضروري أن يواصل المجتمع الدولي الاستجابة لاحتياجات الناس الملحة بالمنطقة”.