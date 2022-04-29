دبلوماسية إيطالية تدعو لإلقاء السلاح وبدء المفاوضات حول أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت مسؤولة دبلوماسية إيطالية عن الاقتناع بأن “هناك طريقة واحدة فقط لإعادة فتح طريق المفاوضات: قطع الطريق على السلاح”.

وقالت نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي، مارينا سيريني في مقابلة متلفزة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الجمعة، إن “علينا الإصرار مع روسيا، وإشراك المجتمع الدولي ككل حتى يطلب الجميع من موسكو إلقاء السلاح”، لأنه إذا حدث ذلك، “تتم تهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ويمكننا الشروع بالحوار مرة أخرى”.

وأكدت سيريني، أنه في غضون ذلك “نحن بحاجة إلى دعم كل أولئك الذين يبذلون هذا الجهد، أولاً وقبل كل شيء، تركيا، وهي جار قادر على التحدث إلى كلا الطرفين، يتمتع بموقف متوازن يمكّنه من الحفاظ على إبقاء خيط رفيع من السياسة والتفاوض”، بين طرفي النزاع.