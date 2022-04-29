إيطاليا: “سنمد كييف بالأسلحة التي تطلبها منا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت إيطاليا على لسان نائبة وزير خارجيتها، مارينا سيريني أنها ستمد “كييف بالأسلحة التي تطلبها منا”.

في مقابلة متلفزة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الجمعة، قالت سيريني إن “سيناريو الحرب قد تغير”، إذ “يطالبنا الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي والحكومة الأوكرانية بأنواع مختلفة من الأسلحة، لأن الحرب اليوم تتركز على الجبهتين الشرقية والجنوبية وهم بحاجة إلى قوات ومركبات أثقل ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم”.

وأضافت نائبة الوزير، أن “من الواضح أن الأوكرانيين يدافعون عن أراضيهم ولا يهاجمون الأراضي الروسية”، مشددةً في النهاية على أنه “بصفتنا إيطاليا، نحن نرسل أسلحة تستخدم للدفاع عن النفس وليس للهجوم”.