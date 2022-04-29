سيريني: وقف الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن لتجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني إلى وقف الحرب الدائرة في أوكرانيا بأقرب وقت ممكن تجنباً للتصعيد.

وفي مقابلة متلفزة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الجمعة، أضافت سيريني أن من الضروري “وقف الحرب في أوكرانيا، وفعل ذلك في أقرب وقت ممكن”، لأن هذا “لا يعني فقط تفادي عدد أكبر من الضحايا والأضرار، بل وكذلك لمحاولة تقليل مخاطر التصعيد أيضاً”.

ومستشهدة بكلمات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي “نوه باستخدام السلاح النووي كتصعيد محتمل”، أشارت نائبة الوزير إلى أنه “بغض النظر عما إذا كان التهديد حقيقياً أم لا، فمن المعروف أن أشياء كثيرة يمكن أن تحدث في الحروب بسبب سوء التقدير”.

وخلصت المسؤولة الدبلوماسية الى القول، إنه “كلما طال أمد الحرب وزادت إمكانية وقوع أحداث أكثر خطورة، كلما فُتح الباب بشكل أوسع لما هو غير متوقع”.