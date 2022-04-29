الدبلوماسية الإيطالية: “الحرب الأوكرانية ضد أوروبا لكننا لا نريد إضعاف روسيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت الدبلوماسية الإيطالية على لسان نائبة وزير الخارجية، مارينا سيريني، أن “الحرب الأوكرانية تدور في أوروبا والتهديد مباشر عليها”، لكن ما يفعله المجتمع الدولي هو “مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وليس مهاجمة روسيا”، لأن “لا أحد يريد إضعافها ولا يكمن هدفنا بتغيير نظامها”.

وفي مقابلة متلفزة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الجمعة، قالت سيريني إن “أحداً لم يكن يهدد روسيا أو يهاجمها، لكن ما تفعله أوروبا أولاً وقبل كل شيء، وحلف الناتو أيضاً، هو مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها”، وهو “ما يتماشى تمامًا مع القانون الدولي، وكذلك وسيلة لوقف الحرب أيضاً”.

وأوضحت نائبة الوزير أنه “فقط إذا أتيحت الفرصة لأوكرانيا للجلوس بكرامة على طاولة المفاوضات، يمكن أن تكون هناك مفاوضات”.