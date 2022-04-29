سيريني: لا يمكن التصرف كإسبانيا والبرتغال إزاء سقف أوروبي لأسعار الغاز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، إن “هدفنا الرئيسي هو التوصل إلى اتفاق على المستوى الأوروبي”، للوصول إلى “وضع سقف لسعر الغاز أوروبياً”.

وفي مقابلة متلفزة مع مجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، الجمعة، أضافت سيريني أنه في الواقع، “ليس من السهل على إيطاليا أن تتبع المسار الذي سارت عليه إسبانيا والبرتغال، اللتان تعتمدان بدرجة أقل على الغاز الروسي منا ومن ألمانيا”.

وأوضحت نائبة الوزير أن “من الضروري أن تتخذ أوروبا قراراً بشأن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تصحيح الخلل الناتج عن هذه الحرب من وجهة نظر الطاقة”، مشددةً على أن “الدول لا تدفع جميعاً السعر نفسه، حيث لا يشتري الجميع الغاز الطبيعي من روسيا”.

ثم أعربت سيريني عن تقديرها “للعمل الاستثنائي الذي يقوم به وزيرا (الخارجية لويجي) دي مايو و(التحول البيئي روبرتو) تشينغولاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء (ماريو) دراغي لتنويع مصادر إمداد وشراء الغاز من دول مثل الجزائر، أنغولا، الكونغو وموزمبيق”.

وخلصت المسؤولة الدبلوماسية الى القول، إن “الجميع أظهروا لنا توافرًا قويًا للغاية”. علاوة على ذلك، “هناك طريقة أخرى لتقليل اعتمادنا على روسيا في مجال الطاقة، وهي العمل على مصادر الطاقة المتجددة”.