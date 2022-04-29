إيطاليا: إصابات كوفيد 58161 وضحاياه 133

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم الجمعة، بلغ 58,861 إصابة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 133 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 163,377 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم تحديد حالات الإصابة جديدة استناداً إلى 381,239 تحليل كشف عن العدوى، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 15.4٪”.

ولفتت النشرة إلى أن

“مرضى كوفيد في المستشفيات، في الأقسام غير الحرجة، بلغ عددهم 9942 شخصاً”، وهم “أقل بفارق 134 حالة عن يوم أمس”، أما “في أقسام العناية المركزة، فهناك 371 مريضاً”، وهم “أقل مقارنة بيوم أمس بحاصل 11 شخصاً”.