منظمة إنسانية تطالب بحل وكالة فرونتكس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – طالبت منظمة إنسانية بحل وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وعليها المثول أمام العدالة لمسؤوليتها عن هتك الحقوق.

ووفقًا لما تناقلته مصادر متعددة، فإن، “هناك مزاعم بأن مدير فرونتكس فابريس ليجيري قد قدم استقالته بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي (Olaf)”.

وبهذا الصدد، كتبت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، “قرأنا أن فابريس ليجيري قد استقال من إدارة فرونتكس. لا يمكن التغاضي عن سنوات من انتهاكات حقوق الإنسان، يجب على ليجيري وفرونتكس الرد على ذلك أمام العدالة”، مؤكدة القول إنه “لا يجب إصلاح (فرونتكس)، بل حلها تماماً”.

هذا وقد أكدت المفوضية الاوروبية الانباء المتداولة عن استقالة مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، الفرنسي فابريس ليجيري، وذلك على خلفية صدور نتائج أولية من تحقيق مكتب مكافحة الاحتيال في الاتحاد الأوروبي (OLAF) حول “سوء سلوك” في الوكالة.