الكاردينال بارولين يدعو لـ”العودة إلى التفاوض دون شروط مسبقة” بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين إلى “التفاوض دون شروط مسبقة”، ووضع “جميع الخيارات على الطاولة لإيجاد حلول مشتركة، وإلا فستبتلع الحرب أطفال أوكرانيا”.

هذا هو التحذير الذي أطلقه الكاردينال بارولين أثناء حديثه خلال عرض كتاب البابا “ضد الحرب”، في روما الجمعة، وقال: إنه “أمل، فلا أعرف ما إذا كانت هناك شروط للعودة إلى طاولة المفاوضات. قد أكون سلبيًا ومتشائمًا. كانت هناك محاولات بدأت واقترحت دون متابعة. لكنني أعتقد أنه لا توجد بدائل. يجب أن نواصل التفاوض بدون شروط مسبقة”.

وتابع الكاردينال: “أخبروني الليلة الماضية من أوكرانيا أنه لا توجد اجتماعات وجهًا لوجه، بل عن بُعد فقط”. وأردف، أنه “بدلاً من ذلك، أصر على أن الأمر يتعلق بوضع جميع الخيارات على الطاولة لإيجاد حلول مشتركة، وإلا ستبتلع الحرب أطفال أوكرانيا”.

وذكر الكاردينال أنه كان يتحدث عن وثيقة هلسنكي، مطالباً بـ”العودة إلى روحها”. وكرر أن “الانجراف قد تم بجمع مختلف الأطراف معاً، ولدي انطباع بأن هذه الحرب كانت نتيجة لعملية نشأت في العقود الأخيرة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الفاتيكانية بالإشارة إلى أنه “عندما بدأ الحديث عن تآكل التعددية ومحاولة الجميع حل المشاكل الفئوية فقط، كان من المنطقي السير نحو حرب عالمية ثالثة تجري بشكل مجزأ”.