إيطاليا: 295 مهاجراً ينتظرون تخصيص ميناء آمن لإنزالهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت منظمة إنسانية أن هناك 295 مهاجراً على متن سفينتها، ينتظرون تخصيص ميناء آمن لإنزالهم، بينما قال أحد الناجين: “شهدت موت 12 شخصاً”.

وتحدث من على جسر سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، المهاجر جان (28 عاماً)، الذي أنقذ قبل 3 أيام في منطقة وسط البحر المتوسط​​، عن رحلته المأساوية في عرض البحر، والتي انتهى المطاف بـ12 شخصاً خلالها في المياه لتغمرهم الأمواج في عمق الليل.

وقال جان، “غادرنا عند الساعة الثالثة صباحًا وقد كانت الأمواج عالية. كان الناس مرهقين. أغمي على البعض بعد ساعات قليلة من المغادرة وسقطوا في الماء. انتشلنا ثلاثة أشخاص، لكن لم نتمكن من فعل أي شيء للآخرين. كنا 106 عندما أبحرنا وقد وصل منا 94 فقط”.

ونقل رجال الإنقاذ، عن جان حديثه عن “العنف الشديد الذي عانى منه في ليبيا، وأن السبيل الوحيد للهروب هو المخاطرة بحياته في البحر. لم يستطع تخيل عدم أمان القارب الذي دفع نقوده للفرار على متنه”. واعترف بأنه “لم يكن لديه أي فكرة عن نوع القارب الذي كان سيستقله”، فـ”لقد أخبروه أنه سيكون كبيراً ومتيناً”.

وتابع الحديث: “عندما وصلنا إلى الشاطئ، أدركت أنها مجرد قطعة من المطاط. كان هناك كثير منا. لم يكن لدينا طعام ولا ماء نشربه، مياه البحر فقط”. واختتم كادر الإنقاذ بالقول إن “هناك الآن بعد جهود الإغاثة الأخيرة 295 ناجيا على متن السفينة، من بينهم 132 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم”.