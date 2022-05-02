وزير الخارجية الاوكراني ردا على لافروف: معادة السامية متجذرة لدى النخب الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى وزير الخارجية الاوكراني دميترو كوليبيا أن نظيره الروسي سيرغي لافروف “لم يفلح في إخفاء معاداة السامية المتجذرة لدى النخب الروسية”، في إشارة إلى تصريحات للاخير للقناة الرابعة الايطالية (Rete 4) بثتها مساء أمس الاحد ألمح فيها إلى “جذور يهودية” لأدولف هتلر وذلك في معرض رده على أن إنتماء الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي للديانة اليهودية ليس دليلا على غياب النازية في بلاده.

وكتب كوليبا في تغريدة الاثنين على منصة (تويتر) “تصريحات (لافروف) البشعة مسيئة للرئيس فولوديمير زيلينسكي ولأوكرانيا وإسرائيل والشعب اليهودي. ومن منظور أوسع ، إنهم يظهرون أن روسيا اليوم مليئة بالكراهية تجاه الدول الأخرى”.

وقد استهجنت الحكومة الاسرائيلية في وقت سابق اليوم الاثنين تصريحات لافروف، التي “لا تُغتفر”، وأعلنت أنها استدعت السفير الروسي من أجل تقديم “توضيحات” بشأنها