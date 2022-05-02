ماتّاريلا: لا يمكن لحرب بلا معنى أن تشكك بالروابط الروحية والثقافية لأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا، عن الاقتناع بأنه “لا يمكن لحرب لا معنى لها أن تضع على المحك، الروابط الروحية والثقافية التي تشابكت بقوة عبر القرون في عالم الثقافة الأوروبية”.

وقال الرئيس ماتّاريلا بمناسبة الاحتفال في مقر الرئاسة الإيطالية قصر (كويرينالي) الإثنين، بتقديم المرشحين لجائزة (دافيدي لدوناتيللو) لعام 2022، إن “الثقافة لا تتوقف ولا حتى أمام الحرب. الثقافة توحد، تتجاوز الحدود التي لا تصدها، وهي عنصر أساسي لإعادة خلق ظروف السلام”.

وأشار رئيس الدولة، إلى أن “الاختيار المؤسف لروسيا الاتحادية باللجوء إلى الوحشية، العنف والحرب، لا يمكنه ولا يجب أن يمزق تلك الروابط الثمينة بين الشعوب الأوروبية التي ساعدت الثقافة في بنائها وتوطيدها”.

وذكر رئيس الجمهورية، أن “من المؤكد أن السخط والاستنكار المشروعَين، لا يمكنهما أن يرتبطا بالثقافة وبشخصيات الماضي العظيمة وأعمالهما، التي أعطت كثيراً لحضارة العالم بأسره”. واختتم محذّراً من أن “ذلك سيكون خطيرًا وسيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لإيطاليا وأوروبا، فتمزيق الثقافة الأوروبية يعني دعم منطق العدوان”.