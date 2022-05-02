برلمانية إيطالية تدعو دراغي للمثول أمام النواب لـ”توضيح غرض إرسال اسلحة لأوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت برلمانية، محسوبة على أقصى اليسار في البرلمان الايطالي، أن اضفاء السرية على نوع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا “لا يعفي رئيس الوزراء من واجب المثول في البرلمان وتوضيح الغرض من إمدادات هذه الأسلحة” للسلطات في كييف.

وقالت رئيسة مجموعة حزب (احرار ومتساوون) في مجلس الشيوخ الايطالي، لوريدانا دي بيتريس في تصريح صحفي الاثنين إن “ما كان واضحًا قبل شهرين لم يعد واضحًا اليوم، أو على الأقل ليس دائمًا”. وزادت “ليس من الواضح ما إذا كان هدف بعض حلفائنا هو الدفاع عن استقلال أوكرانيا أو مواصلة الحرب لتحقيق نصر عسكري وسياسي ساحق: إنها استراتيجية من شأنها أن تجعل مخاطر اتساع الصراع عالية للغاية”.

وأردفت القول: “لا يمكن تصور أن أزمة بهذا الحجم، والتي تنطوي على مخاطر وأثمان باهظة على المواطنين، تتم إدارتها دون إطلاع البرلمان على الفور ودون الاتفاق على كل خطوة مع نواب الشعب. لذلك آمل أن يأتي (رئيس الوزراء ماريو) دراغي في أقرب وقت قدر الإمكان كي يقدم للبرلمان تقريراً عن حالة المبادرات الدبلوماسية، التي يبدو أنها تلاشت واقتصر الامر على إعطاء صوت للأسلحة، وعن أهداف ودور إيطاليا وأوروبا في هذا الوضع الخطير للغاية”.