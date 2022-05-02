إيطاليا: تخصيص ميناء أوغوستا لإنزال مجموعة مهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – كتبت منظمة أطباء بلا حدود على (تويتر): “أخيرًا لدينا ملاذ آمن!”، بعد أن تم الليلة الماضية تخصيص ميناء أوغوستا الصقلي لرسوّ سفينتها (جيو بارينتس)، التي تحمل متنها 101 مهاجر.

وقالت المنظمة إن “هؤلاء المهاجرين تم إنقاذهم في 23 أبريل/نيسان الماضي من قارب كان يواجه مخاطر في المياه شمال غرب ليبيا، بعد تلقي نداء استغاثة منهم”، مبينةً أنه “لأكثر من أسبوع انتظروا في البحر قرار تخصيص ميناء آمن، والذي وصل مساء أمس ورحب به المهاجرون وسط تصفيق”.

وذكرت أطباء في البلاد حدود، أن “من بين المهاجرين 7 نساء، إحداهن حامل، أربعة أطفال صغار و42 قاصراً واجهوا عبور البحر بمفردهم. وبعد فحصهم في إطار مكافحة وباء كوفيد 19 وكشف الحالة الصحية الأولية لهم، سيتم نقل المهاجرين، باستثناء القصر، إلى سفينة الحجر الصحي (أتزورّا) لفترة المراقبة الصحية المفروضة”.

في غضون ذلك، لا تزال سفينة (أوشن فايكينغ) التي تحمل العلم النرويجي، والتابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، في عرض البحر، والتي “بعد إرسال طلبات 9 إلى سلطات حماية الموانئ، لا يزال عالقين على متنها 295 ناجيًا تم إنقاذهم في 4 عمليات صعبة، ينتظر بعضهم منذ أسبوع أصلاً”.

هذا ويطالب كادر هيئة الصليب والهلال الأحمرين (Ifrc)، ومنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، بإنزال هؤلاء المهاجرين فوراً”.