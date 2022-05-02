مرصد تجاري إيطالي: تراجع أرباح المطاعم والفنادق بنسبة 44.9٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف تقرير إحصائي إيطالي عن انخفاض في معدل عائدات المطاعم والفنادق بنسبة 44.9٪ في عام وباء كوفيد 19، مقارنة بالعام السابق له، والذي يضاف إليه انخفاض في أعداد الموظفين بنسبة 12.5٪.

هذه هي صورة قطاع المطاعم والفنادق التي نقلها المرصد الخاص بالميزانيات لعام 2020 التابع لمكتب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمحاسبين.

وسجل القطاع الذي قام بتحليل عينة تشمل 46,333 شركة، “انخفاضًا واضحًا في الإيرادات بشكل أكبر لدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشكل عام بنسبة 8.5٪. بالمقابل تراجعت قيمة الإنتاج بنسبة 40٪ والقيمة المضافة بنسبة 53.6٪”.

وأكدت المعطيات “التقديرات السلبية بشدة لقطاع الفنادق والمطاعم، كما أظهرت أن الدعم العام للقطاع لم يكن قادرًا على احتواء الانخفاض في قيمة الإنتاج، إن لم يكن إلى حد محدود للغاية، مقارنة بالتقلص في حجم الأعمال أو لتجنب حدوث انخفاض في عدد الموظفين”.

وأوضح المحللون أن “الديناميكيات في هذا القطاع كانت مختلفة تمامًا، حيث عانى قطاع الفنادق من انكماش أكبر بكثير في معدل الواردات (بنسبة 52.3٪) وفي الموظفين (بـ22.4٪) مقارنةً بالمطاعم (بنسبة 39.3٪ للواردات و8.5٪ للموظفين)”.

وعلى المستوى الجغرافي، “سجلت الشركات ذات المسؤوليات المحدودة (Srl) في مركز البلاد أكبر انخفاض (بنسبة 48.7٪) مقارنة بالمناطق الأخرى. على وجه الخصوص، يظهر الجنوب تراجعا أكثر احتواءً، بنسبة 41.9٪، وكذلك الشمال الشرقي بـ42.1٪”، بينما “أظهر الشمال الغربي انخفاضاً أكبر بلغت نسبته 46.1٪”.