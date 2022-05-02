اتحاد الجاليات اليهودية بإيطاليا ينتقد منح الاعلام مساحة لـ”دعاية لافروف المعادية للسامية”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد اتحاد الجاليات اليهودية في إيطاليا منح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لافروف “مساحة” في الاعلام الوطني لـ”التعبير عن عقيدته المعادية للسامية”، في إشارة إلى تصريحات لرئيس دبلوماسية الكرملين لبرنامج بثته القناة الرابعة (Rete 4) التابعة لمجموعة (ميدياست) الخاصة مساء أمس الاحد، ألمح فيها إلى “جذور يهودية” لأدولف هتلر وذلك في إطار رده على أن إنتماء فولوديمير زيلينسكي للديانة اليهودية ليس دليلا على غياب النازية في أوكرانيا.

ونوه بيان حمل توقيع رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية، نعومي دي سينيّ، بأن المقابلة التي جرت خلال “برنامج تحليلي سياسي” يعيد الى الواجهة مسالة “المسؤولية الإعلامية”، مشيرا إلى أنه “بذلك، يتم إضفاء الشرعية على الكراهية دون وضعها في سياقها أو نبذها”.

وأضاف البيان أن “الدعاية الفقيرة أخلاقيا باستخدام قضايا مؤلمة للذاكرة اليهودية والتحيز المعاد للسامية إبتغاء إضافة المزيد من النار على حرب مشتعلة أصلا هي أمر خطير ولا ينبغي الاستهانة به”.

وكان لافروف قد ذكر خلال المقابلة مع برنامج (زونا بيانكا) أن “اليهود أنفسهم يقولون إن أسوأ المعادين للسامية هم يهود”، حسب النسخة الايطالية للمقابلة.