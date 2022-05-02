إيطاليا تنفي الانفتاح على الدفع بالروبل لإمدادات الغاز الروسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نفت الحكومة الايطالية ما ورد في مقال لموقع (بوليتيكو) الاعلامي تحدث عن إنفتاح روما على السماح للشركات بدفع ثمن امدادات الغاز الروسي بالروبل ولو لبضعة أشهر، نقلا عن وزير التحول البيئي روبرتو jشينغولاني.

ووصفت مذكرة صدرت عن وزارة التحول البيئي بعد ظهر الاثنين المقال المنشور على النسخة الاوروبية لموقع (بوليتيكو) بـ”المضلل ولا يتوافق مع الموقف الذي عبر عنه الوزير jشينغولاني، الذي لم يفتح قط خطا للدفع بالروبل”.

وأوضحت الوزارة أنه “في انتظار تحديد موقف مشترك على مستوى الاتحاد الأوروبي من المدفوعات، فإن نظام التحويل يورو/روبل الذي ينص على أن تدفع الشركات باليورو” مقابل امدادات الغاز الروسي، “لا يوحي حاليًا بانتهاك العقوبات المفروضة في 24 شباط/فبراير” الماضي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.