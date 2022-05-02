حزب الرابطة الايطالي: يحق انتقاد لافروف، لكن لا للرقابة على الاعلام الوطني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد حزب الرابطة الايطالي الهجوم الذي شنه سياسيون على مجموعة (ميدياست) الاعلامية الخاصة في أعقاب مقابلة بثتها القناة الرابعة (Rete 4) التابعة للمجموعة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أحدثت جدلا وصل صداه الى خارج حدود بالبلاد بسبب حديثه عن “جذور يهودية” لزعيم النازية أدولف هتلر في إطار رده على أن إنتماء الرئيس فولوديمير زيلينسكي للديانة اليهودية ليس دليلا على غياب النازية في أوكرانيا.

وقال الحزب في مذكرة “إن انتقاد تصريحات وزير خارجية مثل لافروف بقسوة وعلى حق شيء”، ولكن “مهاجمة تلفزيون وطني كبير وحر والآلاف من الصحفيين والمهنيين العاملين فيه هو شيء آخر”.

وأضافت المذكرة “الرقابة على الاعلام لا تعجبنا ويجب التصدي لها في الخارج، ناهيك عن إيطاليا”.

وبدورها، دافعت مجموعة (ميدياست)، التي يملكها رئيس الوزراء الاسبق سيلفيو برلسكوني، عن الصحفي الذي أجرى المقابلة، منوهة في بيان بأن “التصريحات الوهمية التي أدلى بها وزير الخارجية الروسي لافروف لها أهمية خاصة لأنها تؤكد بوضوح عدم رغبة (الرئيس فلاديمير) بوتين في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب الروسية ضد أوكرانيا. واليوم نعرف المزيد عن روسيا ومن يحكمها”.

واضافت “أما بالنسبة لاتهامات لافروف والتوازيات السخيفة بين هتلر واليهود، فإن المعاداة الاكثر تطرفا للسامية هي فقط بوسعها إعطاء مصداقية لما يبدو أنه حماقات محضة، وكذلك المؤرخون الزائفون الذين دحضتهم الحقائق بالفعل. لكن لافروف ليس عابر سبيل”، فهو الشخصية “رقم اثنين في الاتحاد الروسي… المقابلة مع وزير الخارجية الروسي وثيقة تصوّر التاريخ المعاصر”.