كونتي: نأمل أن يتحدث دراغي في البرلمان ضد خطر التصعيد العسكري بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي السابق، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي إنه “من المؤمل أن يتحدث رئيس الوزراء (ماريو) دراغي في البرلمان ضد خطر التصعيد العسكري” للحرب في أوكرانيا، في إشارة إلى الدعم العسكري الذي لم تكشف روما عن نوعه للسلطات في كييف.

وأضاف كونتي،.في مقابلة مصورة بثتها الاثنين صحيفة (لا ريبوبليكا) على موقعها الالكتروني، “بالتأكيد، أتوقع ذلك نيابة عن المواطنين الذين أمثلهم وعن منتسي حركة خمس نجوم . إنها ليست مجرد مسألة أنواع الأسلحة، بل تجنب خطر التصعيد للحرب”.

وحسب رئيس الوزراء السابق، فإنه “إذا كان هدفنا هو تجنب تدمير المدن والمجازر والركود الاقتصادي .. فمن واجبنا التحدث إلى حلفائنا، وليس لعب دور كومبارس”.

وكان كونتي أعلن في تصريح سابق أن الحركة “تعارض إرسال مساعدات عسكرية هجومية مضادة تتجاوز حدود الممارسة المشروعة للدفاع المشار إليها في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة”.