إيطاليا: 124 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 18 ألف و896 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (2 أيار/مايو) تسجيل 124 وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و18 ألفا و896 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتبلغ نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات 15.4% (النسبة بلغت أمس 14.2% ولكن الاختبارات كانت ضعفها تقريبا)

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة الاحد كانت 105 وفاة والاصابات 40 ألفا و575 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمقدار مريضين ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 368 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 56 مريضا) لتصل إجمالا إلى 9 آلاف و794.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و523 ألفا و859، توفي منهم 163 ألفا و736.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم إلى 15 مليون و155 ألفا و21.