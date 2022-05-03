وزير الدفاع الإيطالي: اختتام عملية تاكوبا لكن التزامنا تجاه الساحل يبقى قوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، أن القوة العسكرية الأوروبية الامنية المشتركة “(تاكوبا) قد اختتمت، وعاد جنودنا إلى الوطن أو انتقلوا للعمل في مناطق أخرى”.

وقال الوزير غويريني، متحدثا عن منطقة الساحل خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الثلاثاء، حول معاهدة (كويرينالي) الإيطالية الفرنسية، أن “القرار بشأن المهمات الخارجية سيصدر قريبًا، وستتاح لنا الفرصة لمناقشة القضية، لكن التزامنا في منطقة الساحل لا يزال قوياً”، مذكرا بـ”الوضع القلق بالنسبة لمالي بعد انتهاء عملية (تاكوبا)”.

وشدد غويريني على “أننا نستثمر بكثافة في منطقة الساحل مع الالتزام في النيجر”، مشيرًا إلى أن “التركيز الإيطالي على منطقة الساحل يأتي أيضًا للأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها المنطقة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر”.