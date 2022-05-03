رئيس أساقفة كييف: عشرات آلاف الأشخاص ينتظرون الخلاص في أزوفستال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – إدان رئيس أساقفة كييف سفياتوسلاف شيفتشوك، القصف الصاروخي المتواصل، قائلا إن، “الإرهاب الصاروخي مستمر”.

وقال رئيس الأساقفة شيفتشوك في اليوم التاسع والستين من الحرب في أوكرانيا في رسالة فيديو “نحن نصلي جميعًا من أجل إجلاء المدنيين من ماريوبول”، مبيناً أن “في آزوفستال، التي أصبحت مشهورة الآن في جميع أنحاء العالم، هناك عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين ينتظرون النجاة”.

وأضاف الزعيم الديني، أن “أبناء شعبنا ينزفون، لكنهم يدافعون عن استقلال وطنهم. يدور قتال عنيف في شرق وجنوب أوكرانيا. من الصعب المقارنة بين أولئك الذين يقاتلون بظروف أخرى مماثلة لم تكن موجودة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وأشار رئيس الأساقفة إلى أن “الطرفين تكبدا خسائر عسكرية فادحة، لكن للأسف، لا يتخلى العدو عن محاولات مهاجمة أوكرانيا من أجل احتلال أراض جديدة”، وأكد أن “أوكرانيا تدافع عن نفسها، وهي تفعل ذلك ببعض النجاح”.

وذكر شيفتشوك أن “الليلة الماضية، شُن هجوم صاروخي جديد على منطقتي أوديسا ودنيبروبتروفسك. الإرهاب الصاروخي مستمر. لكن أوكرانيا تقاوم.. بلادنا تقاتل”. واختتم بالقول إن “أوكرانيا تموت اليوم من أجل الحقيقة”.