وزيرة الداخلية الإيطالية: 44 تهديداً لصحفيين منذ بداية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعربت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي عن الاقتناع بأن “حماية حرية الصحافة أمر أساسي لحياتنا الديمقراطية”، فـ”عندما يتم انتهاكها، لا تُنتهك حرية الصحفيين وحسب، بل كذلك ضمان توفير المعلومات الوافية والصحيحة لجميع المواطنين”.

وقالت الوزيرة لامورجيزي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي أعلنته الأمم المتحدة، إن “في الربع الأول لعام 2022، تم تسجيل 44 حادثة ترهيب للصحفيين، مقارنة بـ63 حادثة مماثلة في الفترة نفسها من عام 2021″، مبينةً أن “27٪ من عمليات الترهيب نُفذت عبر الويب، ومعظمها عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

واستذكرت صاحبة وزارة الداخلية، “الالتزام المشترك بين وزارة الداخلية وكافة مكونات عالم المعلومات بالمكافحة الفعالة لظاهرة أعمال الترهيب ضد الصحفيين”، مؤكدة الوقوف “إلى جانب كل من يمارس نشاطه بشجاعة وإصرار في سياقات بيئية شديدة الصعوبة”، والتي “يكون فيها التزامهم اليومي ضروريًا لتنمية وعي مدني قوي”.