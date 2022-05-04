تقرير ايطالي: عيد الفصح يرفع إصابات كوفيد بنسبة 3.5٪ في أسبوع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير ايطالي أن تأثير عيد الفصح بدأ يظهر في المستشفيات أيضاً، إذ ارتفع عدد حالات الدخول إلى المستشفيات المخصصة للعلاج من وباء كوفيد 19 في الأجنحة العادية بشكل طفيف، لكن يستمر انخفاض أعداد مرضى أقسام العناية المركزة.

وظهر عن مسح للمستشفيات الخافرة التابعة للاتحاد الإيطالي للمؤسسات الصحية والمستشفيات (Fiaso)، أن “في الأسبوع الممتد من 19 إلى 26 نيسان/أبريل الماضي، ارتفع عدد حالات العلاج في المستشفيات في 20 مستشفى ملتزمة بشبكة ورديات الخفارة بنسبة 3.5٪”، وذلك “على العكس من الأسبوع السابق له، عندما كان هناك انخفاض بنسبة 5.3٪”.

وذكر التقرير أنه “على وجه الخصوص، زادت حالات الاستشفاء في الأجنحة العادية للعلاج من وباء كوفيد 19 في أحدث مراقبة”، والتي “سجلت زيادة بنسبة 4.8٪”، لكن “على صعيد أجنحة الإنعاش، انخفض عدد المرضى بنسبة 20٪ في الأسبوع الذي خضع للمراقبة”.