الدفاع البريطانية: روسيا تحشد 22 كتيبة في إيزيوم للتوجه إلى دونباس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد نشرت 22 كتيبة بالقرب من مدينة إيزيوم بشرق البلاد في محاولة للتوغل نحو منطقة دونباس.

وقالت الوزارة استنادا إلى تقرير جهاز الاستخبارات البريطاني، إنه “على الرغم من الكفاح من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية، فإن روسيا تعتزم على الأرجح المضي إلى ما بعد إيزيوم للسيطرة على مدينتي كراماتورسك وسيفيرودونتسك”.

وأضافت الدفاع البريطانية، أن “الاستيلاء على هذه الأماكن سيعزز السيطرة العسكرية الروسية على شمال شرق دونباس”، مما “سيوفر نقطة انطلاق لحصر القوات الأوكرانية المتواجدة في المنطقة”.