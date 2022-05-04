إديسون للطاقة: انخفاض الأرباح بنسبة 72٪ في الربع الأول لـ2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مجموعة (إديسون) الإيطالية للطاقة عن تراجع الأرباح بشكل حاد في الربع الأول للعام الجاري، وذلك على الرغم من الطفرة التي حققتها الإيرادات.

وقالت المجموعة الطاقية في بيان الأربعاء، إن “تطبيق مرسوم خفض الأسعار وحزمتي الدعم الحكوميتين، كان لديها ثقل كبير في هذا المجال”، فقد “سجلت المجموعة إزاء عملية تعويض الأنشطة الصناعية بعد القيود التي فرضها الوباء، انخفاضًا في صافي الدخل بنسبة 72٪ أي ما يصل إلى 27 مليون يورو”.

وذكر البيان، أنه من ناحية أخرى “نمت الإيرادات بقوة، لتصل إلى 7.1 مليار يورو، بينما ارتفع هامش التشغيل الإجمالي بمقدار 105 مليون يورو، أي ما يعادل زيادة قدرها 41.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021″، مبينةً أن “الفضل في ذلك يرجع في المقام الأول إلى مساهمة إنتاج الطاقة الحرارية وأنشطة الغاز وبعض الآثار غير المتكررة”.

وأشارت المجموعة إلى أن “هذه النتيجة عوضت أكثر من الانخفاض في إنتاج الطاقة الكهرومائية، الذي عانى من انخفاض إمدادات المياه في الفترة، والأثر السلبي لزيادة الأسعار على هامش المبيعات للعملاء النهائيين”.

وأوضحت أنه “في ظل سيناريو ارتفاع الأسعار هذا، اتخذت (إديسون) الإجراءات اللازمة لحماية العملاء الذين أثروا على ربحية أنشطة المصب”، حيث “يُظهر صافي المركز المالي في 31 مارس 2022 سيولة قدرها 226 مليون يورو، بينما كان هناك دَين بقيمة 104 مليون يورو في 31 ديسمبر 2021”.

وخلصت مجموعة الطاقة الى القول إن “هذه النتيجة تعكس خلق صندوق إيجابي لواردات الأنشطة التشغيلية، مقابل الاستثمارات لتعزيز أعمال تحويل الطاقة”.