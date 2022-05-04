إيطاليا: وصول 128 مهاجرا إلى لامبيدوزا في بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن ليلة حافلة بتدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية، التي وصل ما مجموعه 128 شخصاً في غضون ساعات قليلة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم اعتراض أول قارب هجرة من قبل دورية لقوات الشرطة المالية على بعد حوالي 20 ميلاً بحرياً عن الجزيرة”، مبينةً أنه “كان على متن القارب 63 مسافرًا، جميعهم رجال قادمين من مصر، السودان وبنغلاديش”، والذين “تم نقلهم بعد ترك القارب يبحر على غير هدى، إلى رصيف فافالورو”.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “عند حوالي منتصف الليل، بالقرب من جزيرة رابيت، تعقّب زورق دورية تابع للقوات ذاتها، زورقًا طوله 5 أمتار على متنه 8 أشخاص، من بينهم امرأة وقاصران، من المفترض أن يكونوا تونسيين”.

أما عملية الرسوّ الثالثة، فقد “كانت عند حوالي الساعة 2 صباحًا عند الرصيف التجاري للجزيرة”، حيث “تم تعقب 57 مهاجراً، جميعهم رجال ومن جنسيات مختلفة، من قبل دورية لقوات الدرك (كارابينييري)، بعد وقت قصير من نزولهم من على متن قارب طوله 10 أمتار تم حجزه”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “بالنسبة للجميع، بعد إجراء الفرز الصحي الأولي، تم ترتيب عملية النقل إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.