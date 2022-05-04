البابا: لنصلِّ من أجل السلام في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس في شهر أيار/مايو “المكرس لمريم العذراء، وهي إمنا جميعا أيضًا” المؤمنين والحجاج المجتمعين في ساحة الفاتيكان، إلى “التضرع طلبا لشفاعتها في النوايا الشخصية، من أجل النوايا الخاصة بالكنيسة والسلام العالمي”.

كما دعا البابا خلال لقاء الأربعاء المفتوح في ساحة القديس بطرس، إلى “السلام في أوروبا”. وخلال تحية المؤمنين البولنديين، ذكر بيرغوليو بأنهم احتفلوا أمس بتذكار السيدة العذراء مريم، ملكة بولندا، وقال: “عند زيارتي لمزار تشيستوهوفا المكرس للقديسة مريم في ياسنا غورا، تذكرت الطوباوي الكاردينال فيسينسكي، الذي علمكم أن تضعوا ثقتكم بمريم في أصعب لحظات حياتكم”. وخلص فرنسيس الى القول: “اقتداء بمثال الطوباوي، اعهدوا للسيدة العذراء بمصير بلادكم، وكذلك السلام في أوروبا”.