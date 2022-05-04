المفوضية الأوروبية: نتجه نحو حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن المفوضية تقترح اليوم “الحزمة السادسة من العقوبات” ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الأوروبية، متحدثة خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، الأربعاء، إنه “بادئ ذي بدء، وضعنا قائمة بأسماء الأشخاص الخاضعين للعقوبات، من عسكريين رفيعي المستوى وغيرهم من الأفراد الذين ارتكبوا جرائم حرب في بوتشا، والمسؤولين عن الحصار اللاإنساني لمدينة ماريوبول”.

وأضافت فون دير لاين، أن “من شأن هذا الآمر أن يرسل إشارة مهمة أخرى إلى كل أولئك الذين يشاركون بحرب الكرملين: نحن نعرف من أنتم وعليكم أن تحاسبوا على ما قمتم به”.