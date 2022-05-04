إيطاليا: 152 وفاة جديدة جراء كوفيد و47 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية اليومية الخاصة بالحالة الوبائية لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (4 أيار/مايو) تسجيل 152 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و47 ألفا و49 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وتبلغ نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات 15.1% (النسبة أمس كانت 14%)

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة الثلاثاء بلغت 153 وفاة والاصابات 62 ألفا و71 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة، ارتفع قليلا عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات (5 مرضى) ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 371 سريرا، بينما تراجعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بواقع 81 مريضا) لتصل إجمالا إلى 9 آلاف و614.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة) يبلغ 16 مليون و633 ألفا و911، توفي منهم 164 ألفا و41.

المتعافون منذ انتشار الفيروس ارتفع عددهم اليوم إلى 15 مليون و282 ألفا و800.