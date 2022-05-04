نائبة وزير خارجية إيطاليا: الحرب بأوكرانيا ستعيد النظر في النظام الدولي بالكامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، مارينا سيريني أنه “في عالم سيعاد النظر في نظامه الدولي بالكامل بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، سيعتمد دور أوروبا بالتأكيد على قدرتها على تحديد دفاع مشترك، ولكن بشكل أكبر على وضع رؤيتها الاستراتيجية الخاصة”.

وقالت سيريني، خلال ندوة عن (آفاق الدفاع الأوروبي المشترك) إنه “لإحداث أرضية مشتركة للسياسة الخارجية الأوروبية هناك طريقة واحدة فقط: تجاوز قاعدة الإجماع” في المجلس الأوروبي.

واعتبرت سيريني (الحزب الديمقراطي) أن “تعزيز السلام ومنع النزاعات هما أسس الرؤية الإستراتيجية الأوروبية ومهمان أيضا لتوجيه أوروبا جيوسياسيا”. وأردفت “بعد هذه الحرب سيكون هناك الكثير من الاهتمام بالشرق (الأوروبي)، لكننا نحتاج بشكل استثنائي إلى ألا يتم خفض الاهتمام بالجنوب تجاه البحر الأبيض المتوسط ​​”.