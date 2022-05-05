الاتحاد الاوروبي يدين بشدة الهجوم على بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا مساء أمس أدان بشدة الهجوم على قاعدة عمليات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس) في بلدة الباراف بمنطقة شبيلي الوسطى بالصومال الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن مقتل وإصابة عناصر من قوات حفظ السلام من بوروندي بالإضافة إلى العديد من المواطنين الصوماليين.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن تعازيه لأسر الضحايا ولشعب بوروندي والصومال وكذلك للاتحاد الأفريقي.

ونوه البيان بأنه لو لا تضحية أفراد بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية لما تمتع شعب الصومال بالقدرة على التداول والتصويت على مستقبله، معربا عن تقديره العميق للدول المساهمة بقوات وأفراد البعثة لدعمها المستمر في مكافحة الإرهاب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أدان بدوره الهجوم الدامي على يد حركة الشباب.

كما أثنى الأمين العام ، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على جميع قوات البعثة الانتقالية (أتميس) معربا عن تقديره العميق لخدمتهم والتزامهم بالسلام والأمن في الصومال، وجدد مناشدة المجتمع الدولي بتقديم كل الدعم اللازم للبعثة ولقوات الأمن الصومالية في قتالها ضد حركة الشباب

يأتي ذلك في ظل استمرار تفاقم الجفاف في الصومال، إذ حذرت الأمم المتحدة من ارتفاع عدد المتضررين من الجفاف الشديد في البلاد من 4.9 مليون شخص في آذار/مارس إلى 6.1 مليون شخص في نيسان/أبريل، مع ما يقرب من 760 ألف شخص نزحوا من منازلهم بحثا عن الماء والغذاء والمراعي.

ووفق الامم المتحدة، يواجه أكثر من ستة ملايين صومالي نقصا حادا في الغذاء من نيسان/أبريل حتى منتصف عام 2022. كما أن سوء التغذية الحاد لدى الأطفال آخذ في الارتفاع، حيث وصل إلى مستويات كارثية في بعض المناطق جنوبي البلد بالقرن الافريقي .