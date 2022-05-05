مفوض أوروبي: حظر النفط الروسي في 6-9 اشهر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية الاوروبي باولو جينتيلوني أن المفوضية اقترحت فرض حظر تدريجي على إمدادات النفط الروسي في 6-9 اشهر في حزمة عقوبات سادسة جديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ولم يتوصل أمس الاربعاء ممثلو الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي إلى اتفاق، والذي يتطلب الاجماع، حيث انتقدت هنغاريا غياب ضمانات لتأمين موارد بديلة للطاقة لها.

وقال جينتيلوني، متحدثًا الخميس في ندوة بعنوان (السيناريوهات الاقتصادية العالمية الجديدة: تحديات إيطاليا 2030)، “في مسار مشترك سنصل الى قرار التوصل تدريجيا الى حظر النفط واعتقد انه قرار معقول”، مشيرا إلى أنه “ينبغي ألا نتجاهل مسألة أنه سيؤثر على اقتصاداتنا وكذلك على روسيا”.

واضاف المفوض، رئيس الوزراء الايطالي الاسبق القيادي في الحزب الديمقراطي، “اقتراحنا هو الوصول إلى الحظر خلال 6-9 أشهر للمنتجات البترولية المختلفة”.