مسؤول إيطالي: نحن بمقدمة الدول المطالبة بإصلاح المعاهدات الاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد وكيل رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة الايطالية، مفوض الشؤون الأوروبية، فينشينتسو أميندولا أن بلاده في مقدمة الدول الاعضاء المطالبة بإصلاح المعاهدات الأوروبية.

وقال أميندولا، على هامش ندوة بمدينة فلورنسا، “نحن من أوائل الدول، كبرلمان ورئاسة الوزراء، للمطالبة بإصلاح المعاهدات الأوروبية. لا يمكن أن يكون للاتحاد 27 سياسة خارجية و 27 سياسة دفاعية”. يجب أن نكون متحدين وهذا يعني اتخاذ خيارات. هذه الخيارات لا تخدم فقط العلاقة بين الدول الـ 27 ، بل من أجل أن نكون لاعبًا عالميًا في العلاقة مع لاعبين عالميين رئيسيين آخرين”.

واضاف المسؤول الحكومي الايطالي، في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتداعياتها الجيوسياسية، “إنها حاجة يتطلبها الواقع الذي نعيشه”.