دي مايو يدعو لعمل أوروبي مشترك لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نيودلهي- تحدث وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو عن “الحاجة إلى عمل أوروبي مشترك” للتوصل لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، ولاستئناف المفاوضات بين موسكو وكييف.

وقال في تصريح الخميس، خلال زيارته للهند، “نحن نعمل منذ البداية لصالح ممرات إنسانية يتم تنظيمها في بعض الحالات وفي حالات أخرى لا. نعمل للوصول إلى وقف إطلاق النار، لكن التزام دولة واحدة لا يكفي، نحتاج إلى عمل مشترك من جانب أوروبا”.

وأردف رئيس الدبلوماسية الايطالية “نحن بحاجة إلى عمل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي يجعل من الممكن التوصل إلى وقف إطلاق نار مناطقي ووقف إطلاق نار عام، ومن ثم اتفاقية سلام” بين روسيا وأوكرانيا.

وقال دي مايو “سنواصل العمل لأنه يتعين علينا إحياء المفاوضات التي توقفت الآن”، مؤكدا في ذات الوقت أن سلطات بلاده “تؤيد حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي (السادسة) التي اقترحتها المفوضية”.