سالفيني: إرسال المزيد من السلاح لأوكرانيا يبعدنا عن السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى الامين العام لحزب الرابطة الايطالي، ماتيو سالفيني أن “إرسال المزيد من الاسلحة” إلى أوكرانيا يقلل من فرص التوصل إلى السلام بين موسكو وكييف.

وقال للصحفيين الخميس، أمام مجلس النواب، “أشارك معظم الإيطاليين والبابا مخاوفهم، إرسال المزيد من الأسلحة يبعد السلام. أرسلنا العديد من الأسلحة ونحصي العديد من القتلى، وأعتقد أن طريق الدبلوماسية هو السبيل الوحيد” لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبشأن مطالبة رئيس الوزراء ماريو دراغي بإحاطة البرلمان حول الحرب، قال سالفيني “أعتقد أن دراغي سيفعل ذلك عندما يعود من الولايات المتحدة”.

وكانت الإدارة الامريكية أعلنت أن الرئيس جو بايدن سيستقبل دراغي بالبيت الأبيض في العاشر من أيار/مايو القادم.

وأشارت مذكرة إلى أن هذه الزيارة “ستعيد تأكيد أواصر الصداقة العميقة والشراكة القوية بين الولايات المتحدة وإيطاليا”، كما سيناقش خلالها بايدن ودراغي “التنسيق المستمر مع الحلفاء والشركاء” بشأن “تدابير دعم شعب أوكرانيا وفرض كلفة اقتصادية على روسيا بسبب عدوانها غير المبرر”.