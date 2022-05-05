دي مايو: صادرات بأرقام قياسية محتها الحرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بنغالور ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن صادرات بلادنا التي سجلت أرقاماً قياسية، قامت الحرب الأوكرانية بتصفيرها.

وأضاف الوزير دي مايو في تصريحات الخميس، خلال زيارته للهند، أن “هناك بيانات مشجعة وردت من عام 2021، حيث سجلت إيطاليا أرقاماً قياسية بشكل مطلق بالنسبة لصادراتها من المصنوعات المحلية، والتي بلغ حجمها 516 مليار يورو”.

واستدرك الوزير دي مايو: “لكن الحرب ألغت كل شيء، ونحتاج الآن للبدء من جديد بحماس وخلق فرص جديدة، لأننا نواجه وضعا مختلفا تماما من ناحية الأسواق الدولية”.

وتابع الوزير: “إن وجودنا هنا في بنغالور (جنوب الهند) حيث تعمل بالفعل حوالي 150 شركة إيطالية”، مبيناً أن “حضورنا هنا لفتح قنصلية عامة جديدة من شأنها أن تدعم شركاتنا”، فـ”رواد أعمالنا الشباب الذين أتوا إلى هنا للاستثمار في تقنيات جديدة سيسمحون لنا بتوطيد العلاقات مع الهند وخلق مسار مشترك لشبابنا فيما يتعلق بالقطاعات المبتكرة، والتي ستخلق وظائف وفرصاً جديدة لبلدنا”.