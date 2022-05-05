مفوض أوروبي: تغيير قاعدة الاجماع يتطلب اجماع الدول الاعضاء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني إلى أنه ليس من السهل تغيير قاعدة “الإجماع”، التي تقضي بموافقة كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة الدولية والدفاع، وتعتبر حاجزا في بعض الاحيان يعيق تماسك ونفوذ الدول الاوروبية كتكتل موحد على الساحة الدولية بشأن قضايا الساعة.

وقال جينتيلوني، متحدثًا الخميس في ندوة بعنوان (السيناريوهات الاقتصادية العالمية الجديدة: تحديات إيطاليا 2030) “ليس من السهل تغيير قاعدة الإجماع الواردة في المعاهدات والتي تتطلب الإجماع لتغييرها”.

ولكنه اضاف “اليوم لدينا أشكال مختلفة من التعاون المعزز الذي يسمح لنا بالمضي قدمًا في العديد من المجالات. بشكل عام ، أثبت الاتحاد الأوروبي نفسه بشكل ملموس في التعامل من الجائحة وفي رد الفعل على هذه الحرب (الروسية على أوكرانيا) من قدرة بارزة على اتخاذ القرار”.

وحسب رئيس الوزراء الايطالي الاسبق، فإن “نظام صنع القرار في العديد من الديمقراطيات ليس بسيطًا”، منوها بأن “القرار المبسط في الأنظمة الاستبدادية من شأنه يؤدي إلى كوارث وحرب”.