غويريني: روسيا تستخدم التهديد النووي في اتصالاتها الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن روسيا تستخدم التهديد النووي في اتصالاتها الاستراتيجية.

وفي جلسة استماع أمام لجنتي الدفاع بمجلسي النواب والشيوخ الايطاليين، حول تطورات الوضع في أوكرانيا، أضاف الوزير: “نحن على علم بأن العقيدة العسكرية الروسية تنطوي على إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية في حالة تعرقل العمليات الميدانية”.

وأشار وزير الدفاع إلى أنه “لهذا السبب يراقب حلف الأطلسي جميع الأنشطة المتعلقة بالاستعدادات النووية الروسي عن كثب”.

وأشار القيادي بالحزب الديمقراطي، إلى أنه على هذا الصعيد، “نلاحظ بعض النشاط، وهناك تدريبات جارية”، لكن “القراءة المعطاة هي أن هذا النشاط مرتبط باستخدام اتصالات استراتيجية تقوم على التهديد النووي”.