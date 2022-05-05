البابا: رياح حرب ثلجية تعصف بنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال البابا فرنسيس إن هناك “رياح حرب ثلجية تعصف بنا”، كما أننا “غالباً ما نشهد استقطابات”.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد صدرت ظهر الخميس، رسالة البابا لمناسبة اليوم العالمي الـ59 للصّلاة من أجل الدعوات لعام 2022، تحت عنوان “مدعوون لبناء العائلة البشريّة”.

وكتب بيرغوليو في الرسالة: “أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء، فيما لا تزال رياح الحرب والقمع الباردة تعصف في زمننا ولا زلنا نشهد غالبًا ظواهر الاستقطاب، بدأنا ككنيسة مسيرة سينودسيّة: لأنّنا نشعر بالحاجة الملّحة إلى السير معًا من خلال تعزيز أبعاد الإصغاء والمشاركة والمقاسمة مع الآخرين”.

وتابع البابا، أنه “مع جميع الرجال والنساء ذوي الإرادة الصالحة، نريد أن نساهم في بناء العائلة البشريّة، وأن نشفي جراحها ونوجِّهها نحو مستقبل أفضل. في هذا المنظور، وبمناسبة اليوم العالمي التاسع والخمسين للصّلاة من أجل الدعوات، أودّ أن أتأمّل معكم في المعنى الواسع “للدعوة”، في إطار كنيسة سينودسية تصغي إلى الله وإلى العالم.