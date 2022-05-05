إيطاليا: 48255 إصابة بكوفيد و138 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 48255 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم، الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 138 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 164,179 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم منذ يوم أمس، إجراء 327,178 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 14.7٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “يوجد حاليا 9384 مريضا في المستشفى لظهور الأعراض عليهم”، بينما “هناك 369 حالة في أقسام العناية المركزة”.