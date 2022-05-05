دي مايو: رواد أعمالنا الشباب يُحدثون فرقًا في العالم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – سلط وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، الضوء على أن “الحيلة التي يتمتع بها رواد الأعمال الشباب في بلادنا غالبا ما تُحدث فرقًا في العالم”.

وكتب الوزير دي مايو في منشور على صفحته في (فيسبوك) خلال زيارته إلى الهند، الخميس، أنه “أذكر على سبيل المثال، بعض الشركات الإيطالية الناشئة في بنغالور ـ جنوب الهند كـ(إيفين)، (نونيك) و(أكيفلو)”، التي “أردت أن ألتقي بأصحابها للتعرف على الحقائق التي يعيشونها”.

وأشار دي مايو إلى أن هذه الشركات “تتطور في نطاق نظام بيئي ديناميكي للغاية، لأصحاب مشاريع شباب، من العاملين في قطاع التكنولوجيا”. وتابع: “هذه وغيرها ككثير من الأمثلة على النجاح، ونحن كوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، لن نجعلهم يفتقرون إلى دعمنا”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية منوها بأن هذا الدعم “الآن سيتم أيضًا من خلال القنصلية العامة في بنغالور التي افتتحت اليوم”. وأردف: “نحن نواصل تعزيز ودعم الابتكار والإبداع للإيطاليين في العالم”.