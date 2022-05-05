سالفيني: سأذهب من موسكو إلى واشنطن ولأي مكان لأجل السلام في أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتّيو سالفيني: “لقد كررت هذا القول لرئيس الوزراء ماريو دراغي أيضاً: في صغري، إذا كان بإمكاني أن أكون بطل عملية السلام”، في الحرب الأوكرانية، “فسأذهب من موسكو إلى واشنطن، إلى بكين وإسطنبول أيضاً”.

وفي تصريحات للصحافين وهو يهم بمغادرة قصر (كيجي)، مقر الحكومة الإيطالية، بعد لقائه رئيس الوزراء ماريو دراغي، الخميس، علق سالفيني على مسألة الانضمام إلى المحور المؤلف مع حركة خمس نجوم لدعم القضية الأوكرانية، بالقول: “إن المحور الذي انضم إليه، هو مع الإيطاليين والبابا فرنسيس”.

وقال زعيم الرابطة “لم أستمع لكونتي منذ أسابيع”. وأضاف “ليست لدي أي مصلحة سوى عيش أطفالي في دولة هادئة، فالحرب تقض مضجعي، وأنا على استعداد لفعل أي شيء، لقاء جميع الأطراف، وكل ذلك للتمكن من العودة إلى الاهتمام بشؤون إيطاليا فقط”.