لامورجيزي: أقصى قدر من الاهتمام إزاء تزايد تخويف الصحفيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي وجود أقصى قدر من الاهتمام لدى السلطات الأمنية، إزاء تزايد تخويف الصحفيين والهجمات ضدهم على شبكة الانترنت.

وقد ترأست الوزيرة لامورجيزي اليوم الخميس، اجتماع “مركز التنسيق للرصد والتحليل والتبادل الدائم للمعلومات حول ظاهرة أعمال الترهيب ضد الصحفيين”، الذي ركز على فحص التقرير الخاص بعام 2021، والبيانات المتاحة للربع الأول من عام 2022.

وأعلنت صاحبة وزارة الداخلية، عن “وجود مضايقات وحوادث لهجمات على الويب، إن لم تكن هجمات جسدية ضد المراسلين”، والتي “ترتبط أيضًا بحملات إعلامية حول حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19”.

وأضافت الوزيرة، أنه “على الرغم من التحول الطفيف المسجل في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2022، مقارنة بالربع الأول من عام 2021، إلا أنني مقتنعة بضرورة إيلاء أقصى قدر من الاهتمام لهذه الأحداث، لأن حماية حرية الصحافة تعني الدفاع عن ديمقراطيتنا”.

وأكدت لامورجيزي على “أهمية متابعة الشكاوى على الدوام من أجل السماح لقوات الشرطة والسلطات القضائية بالبدء بالتحقيقات وبالتالي الكشف عن المسؤولين عن هذه الظاهرة”. واختتمت بالقول، إنه “سيُعاد عقد اجتماع مركز التنسيق في حزيران/يونيو المقبل”.