مسؤول فاتيكاني: البابا شجاع بحمل السلام فهو الحل الوحيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول فاتيكاني، أن “البابا فرنسيس امتلك شجاعة كبيرة في قوله: أنا مستعد للذهاب إلى موسكو والتحدث مع (رئيس الإتحاد الروسي فلاديمير) بوتين”.

وقال رئيس أساقفة بولونيا، الكاردينال ماتّيو ماريا تزوپّي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية: “إنني أدرك تمامًا المسافة الهائلة بين الطرفين، لكن هذه الموافق تتكرر بالنسبة لمن يسعى إلى السلام”.

وتابع الكاردينال، “عندما بدأنا مع جماعة سانت ايجيديو، المفاوضات لوضع حد للحرب الأهلية في موزمبيق، بدا الأمر في كل مرة، خيانة للجانب الآخر”، فإن “تحدثت مع المقاومة رينامو، فأنت شريك لها، وإن تحدثت مع الحكومة فأنت متواطئ.. الباب ضيق، لكن لا يوجد سبيل آخر”.

واسترسل الكاردينال تزوپّي: “لأن الحل الوحيد بخلاف ذلك هو الحرب، وإعادة التسلح. لكنه حل رهيب، لا يمكن التنبؤ به، ومؤسف. يجب تجنبه بكل الطرق. تصبح الحرب سطحاً مائلاً وتعيد خلق نفسها. إنها تنطوي على مخاطر استخدام القوى النووية. كل شيء للوصول الى نصر محتمل”. واختتم متسائلا: “لكن ماذا سيكون الثمن؟”.