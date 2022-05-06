سالفيني: فلنسأل أنفسنا عن وجهة الأسلحة المقدمة لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، تعليقا على إحاطة وزير دفاع بلاده لورينزو غويريني أمس حول تطورات الأوضاع على الساحة الأوكرانية، إنه “بعد شهرين ونصف، دعونا نسأل أنفسنا عمن الذي ستذهب إليه هذه الأسلحة”، التي تقدمها إيطاليا إلى أوكرانيا.

وأضاف سالفيني في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “الدفاع عن أوكرانيا أمر لا بد منه، لكنني أعتقد أن أناسها أنفسهم يريدون بقوة وقف إطلاق النار، يرومون السلام”. وأردف “اشرحوا لي الفرق بين الهجوم والدفاع، فبعد آلاف القتلى، حان الوقت لإجبار روسيا وأوكرانيا على الجلوس على طاولة الحوار”.

وبشأن زيارة محتملة إلى موسكو، أكد السيناتور أنه: “لم أطلب أبداً تأشيرة دخول إلى روسيا، لكنني أكرر أنه إذا كان بإمكاني أن أكون مفيداً للسلام، فسأفعل أي شيء. إذا كان ذهابي إلى موسكو سيوقف الحرب، فسوف أذهب إلى هناك على الفور، كما سأذهب إلى واشنطن فوراً”، للسبب ذاته.

وخلص زعيم حزب الرابطة الى القول، إنه “بعد مرور شهرين ونصف الشهر على اندلاع الحرب، يجب أن نسأل أنفسنا ما الذي يجعل السلام أقرب إلينا وما الذي يبعده”. وأردف: “آمل أن يكون لدى كل شخص صوت السلام نفسه مثل البابا فرنسيس”.