باشليت تدعو لوقف الأعمال العدائية بأوكرانيا فالأوضاع تستمر بالتدهور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك – قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: “لا تلوح في الأفق نهاية للتقارير اليومية عن القتلى والجرحى من المدنيين”، في أوكرانيا، والوضع “مستمر بالتدهور”. وأضافت باشليت متحدثة عن أوكرانيا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن “موظفي مكتبي علموا بحالات نساء وقعن ضحايا لعنف الجيش الروسي في المناطق التي كانت تحت سيطرته، بالإضافة إلى تقارير أخرى عن عنف جنسي من كلا الجانبين”، منددة بأنه “بدأت تظهر أدلة محزنة، كالتعذيب، سوء المعاملة وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة لأسرى الحرب التي ارتكبها طرفا النزاع”.

وبحسب باشيليت، فإن “في المناطق المحيطة بكييف، منذ نهاية شباط/فبراير ولمدة خمسة أسابيع تقريبًا، استهدفت القوات الروسية المدنيين، رجالًا تم أسرهم وضربهم وضحايا إعدامات بإجراءات موجزة، وقد تم في بعض الحالات نقلهم إلى روسيا وبيلاروسيا دون علم عائلاتهم”. وذكرت أن “موظفي مكتبنا التقوا أُسراً تبحث عن أقربائها من الذكور المفقودين”، وأن “السلطات الأوكرانية تعد قوائم بالأشخاص المتوفين والمفقودين”.

وتابعت: “في المناطق الأخرى التي تسيطر عليها القوات المسلحة الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها، مثل خاركيف، دونيتسك، لوهانسك، زابوريزهزهيا وخرسون، نواصل توثيق اعتقالات تعسفية، اختفاء قسري محتمل لممثلي السلطات المحلية، الصحفيين، نشطاء المجتمع المدني والعسكري المتقاعدين وغيرهم من المدنيين”.

وخلصت المسؤولة الأممية الى القول، إنه “وفقاً للبيانات، فإنه حتى 4 أيار/مايو، تم توثيق ما يصل إلى 180 حالة من هذا القبيل”، بما في ذلك “العثور على جثث خمسة ضحايا”.