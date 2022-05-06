فون دير لاين: أوروبا تستخدم القوة الاقتصادية لمواجهة تلك العسكرية لبوتين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برشلونة- أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “حشد قواته المسلحة لمسح أوكرانيا من الخارطة”، بينما “حشدنا نحن قوتنا الاقتصادية الفريدة للدفاع عن أوكرانيا”.

وقالت الجمعة، في خطاب بمؤسسة (Cercle d’Economia) بمدينة برشلونة “إنه أيضًا فصل جديد في تاريخ الاتحاد: طريقة جديدة لاستخدام القوة الاقتصادية لمواجهة تلك العسكرية والدفاع عن أعز قيمنا الأوروبية”.

وحسب رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن “الكرملين لإعادة فرض مجال نفوذه، لا يدمر أوكرانيا فحسب، بل يحاول أيضًا لعبة فرّق تسد القديمة. وهناك طريقة واحدة فقط أمامنا لمساعدة أصدقائنا الأوكرانيين على النصر في هذه الحرب وأن نكون سادة مستقبلنا: خيار الوحدة”. وقالت فون دير لاين: “هذه هي لحظة أوروبا، حتى قبل أكثر من عامين من الزمان، ويمكنني الآن أن أقول على وجه اليقين إن أوروبا تغتنم هذه اللحظة. إننا نستفيد من القوة الكاملة لاتحادنا. لقد فعلنا ذلك أولاً وقبل كل شيء مع استراتيجيتنا (الأوروبية المشتركة) بشأن اللقاحات، ثم جاء (صندوق) الجيل القادم للاتحاد الأوروبي. والآن عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا”.