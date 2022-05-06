ميتسولا: “كييف ستنتصر، كفانا نفطاً وغازاً روسياً”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رأت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أنه “كان خطأً جسيماً افتراض (رئيس الاتحاد الروسي) فلاديمير بوتين أن اختلافاتنا ستكون نقطة ضعف، وأن دفاعنا عن الحقوق الأساسية، علامة وهن”، لكن “في ديمقراطيات مثل ديمقراطياتنا، هذه نقاط قوة”، و”أوكرانيا ستنتصر”.

وقالت ميتسولا، متحدثة في فلورنسا (مقاطعة توسكانا ـ وسط) في مؤتمر “وضع الاتحاد الأوروبي” لعام 2022، الذي نظمته الجامعة الأوروبية وبُث بشكل مباشرة على شبكة الإنترنت، الجمعة أن “نقاط القوة، أي الاختلافات والدفاع عن الحقوق، هي أسس لكل الخطوات التالية. إنها شرعيتنا وبوصلتنا. لهذا السبب قمنا بتسريع خطواتنا نحو بناء اتحاد أمني ودفاعي جديد”.

وتابعت المسؤولة الأوروبية، “إننا اتحاد لأننا نريد ويجب علينا أن نتحرر من اعتمادنا على الكرملين، لأننا سنضع حدا لواردات النفط، ولأن علينا أن نتابع سياستنا المتمثلة بالكف عن استيراد الغاز من روسيا”.

واسترسلت: “إننا اتحاد لأننا سنستمر بفرض العقوبات وبتقديم المساعدة لأوكرانيا. لأننا نريد ويجب علينا إعادة بناء أوكرانيا. لأننا سنستقبل وسنهتم بكل الفارين من قنابل بوتين وصواريخه وأعماله الوحشية”. واختتمت بالقول، إن “هذا هو سبب نصر أوكرانيا. وهكذا ستكون أوروبا مستعدة للجيل القادم”.