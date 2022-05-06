البابا: الحرب بأوكرانيا تهدد العالم بأسره

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-حذر البابا فرنسيس اليوم الجمعة من أن الحرب في أوكرانيا “تهدد العالم بأسرة”، محذرا من “إن تجاهل الانقسامات بين المسيحيين، بسبب العادة أو الاستسلام، يعني التسامح مع تلوث القلوب الذي يجعل أرضية الصراع خصبة”.

جاء ذلك في كلمته إلى المشاركين في الجمعيّة العامة للمجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين بالفاتيكان.

وأضاف “حتى قبل أن تنتهي حالة الطوارئ الصحية، وجد العالم كلّه نفسه في مواجهة تحدٍّ مأساويٍّ جديد، وهو الحرب القائمة حاليًّا في أوكرانيا”، منوها بـ”إنَّ الحروب الإقليمية لم تغب بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، لدرجة أنني تحدثت كثيرًا عن حرب عالمية ثالثة تُشنُّ على أجزاء منتشرة في كل مكان تقريبًا”. وقال “مع ذلك، فإن هذه الحرب، القاسية والتي لا معنى لها مثل أي حرب، لها بعد أكبر وتهدد العالم بأسره، ولا يسعها إلا أن تُسائل ضمير كل مسيحي وكل كنيسة”، حسبما نقلت عنه إذاعة الفاتيكان.

وتابع البابا “خلال القرن الماضي، كان الإدراك بأن عار انقسام المسيحيين كان له ثقل تاريخي في توليد الشر الذي سمم العالم بالحزن والظلم، قد دفع الجماعات المؤمنة، تحت إرشاد الروح القدس، إلى الرغبة في الوحدة التي صلى الرب من أجلها وبذل حياته في سبيله”. وقال “اليوم، إزاء همجية الحرب، يجب علينا أن نغذّي مجدّدًا هذا التوق إلى الوحدة”، محذرا من “إن تجاهل الانقسامات بين المسيحيين، بسبب العادة أو الاستسلام، يعني التسامح مع تلوث القلوب الذي يجعل أرضية الصراع خصبة”.